"Абсолютно вероятный сценарий": в ГУР рассказали о грядущих ударах РФ по энергетике

"Это государство-террорист, которое ежедневно продолжает наносить удары по мирным украинским городам, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных украинцев. Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности, на энергетику - это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению", - сказал он.

По мнению разведчика, никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права или принципам гуманизма, нет.

"Есть ли шанс, что людоед станет вдруг вегетарианцем? Наверное есть. Но все же надо готовиться к тому, что людоед и дальше захочет убивать и есть что-то живое. Поэтому, конечно, Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России", - отметил он.

В то же время, в ГУР не назвали конкретные даты, когда именно РФ может начать атаки на энергетику Украины.

"Потому что окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать какие-то анонсы будет неправильно. С любым сигналом воздушной тревоги надо считаться всем - и гражданским, и военным", - сказал Юсов, отметив, что любой ракетный удар - или это 20, 30 ракет или 100 - это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины.

Отключение света в Украине

Все минувшие осень и зиму российские оккупанты массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО, без попаданий обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.

Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.