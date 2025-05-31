"Абсолютно неприемлемо": США раскритиковали ответ ХАМАСа на соглашение по перемирию в Газе

По его словам, ХАМАС должен принять выдвинутое Штатами рамочное предложение как основу для непрямых переговоров, которые можно будет начать уже на этой неделе.

"Только так мы сможем заключить соглашение о прекращении огня на 60 дней в ближайшие дни, когда половина живых заложников и половина погибших вернутся домой к своим семьям и когда мы сможем провести на непрямых переговорах предметные переговоры в духе доброй воли, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня", - сказал Уиткофф.

Издание отмечает, что это впервые Уиткофф формулирует данное предложение как просто основу для дальнейших переговоров, а не как окончательное предложение, которое стороны должны принять.

Мирный план по Газе

Недавно в сети был обнародован текст проекта нового мирного соглашения США о прекращении огня в Газе. В документе говорится о четком графике обмена заложниками и заключенными между ХАМАСом и Израилем, а также условия дальнейших переговоров между сторонами.

Также мы писали, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, которое представил Уиткофф. Теперь соответствующее решение ожидается и от ХАМАСа.