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Абсолютный максимум. В каких областях Украины установлены исторические температурные рекорды

Нынешняя жара оставила отпечаток в климатических архивах Украины (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В некоторых населенных пунктах Украины на фоне жары были установлены исторические температурные рекорды - так называемый абсолютный максимум.

РБК-Украина рассказывает, в каких именно регионах зафиксировали самые большие температуры.

В каких областях установлены абсолютные температурные максимумы

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в период с 13 по 17 июля на некоторых метеостанциях Украины были зафиксированы новые абсолютные максимумы температуры.

"Абсолютный максимум - это максимальная температура воздуха, зарегистрированная в данной точке за всю историю инструментальных наблюдений", - уточнили в сообщении учреждения в Facebook.

Отмечается, что аномальная жара, которая продолжалась на протяжении последних дней на территории нашей страны, оставила отражение в климатических архивах Украины.

Исходя из обнародованной Гидрометцентром карты, исторические температурные рекорды были установлены в следующих локациях:

  • Маневичи (Волынская область) - 36,7°С
  • Нижняя Ушица (Хмельницкая область) - 37,1°С
  • Черновцы (Черновицкая область) - 37,9°С
  • Жмеринка (Винницкая область) - 38°С
  • Новоднестровск (Черновицкая область) - 38,1°С
  • Ковель (Волынская область) - 38,1°С
  • Винница (Винницкая область) - 39,2°С
  • Николаев (Николаевская область) - 41,6°С

Абсолютные максимумы температуры (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в ближайшие дни

В течение 20 июля Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, без осадков.

Лишь в Крыму и Приазовье днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем ​​24-29°С (в Карпатах ночью 10-15°С, днем - ​​около 20°С).

В восточных и южных областях, в Днепропетровской области и Крыму: ночью 20-25°С, днем ​​30-34°С.

В то же время, 21-22 июля местами возможна сильная жара 35-38°С.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину "прорвался" атмосферный фронт и в каких регионах может стать прохладнее.

Читайте также, какой беды наделали в Украине дожди и шквалы на фоне аномальной жары.

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