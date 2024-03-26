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"Вегас" в драме дожал "Сент-Луис", "Лос-Анджелес" одолел "Ванкувер": все шайбы вечера НХЛ

Ванкувер, Вторник 26 марта 2024 10:30
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"Вегас" в драме дожал "Сент-Луис", "Лос-Анджелес" одолел "Ванкувер": все шайбы вечера НХЛ Фото: "Кингз" закрепились в зоне плей-офф (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорцив

В сверхкороткой программе игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победы отпраздновали "Вегас Голден Найтс" и "Лос-Анджелес Кингз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

В Сент-Луисе "Голден Найтс" повели в дебюте первого периода. Это Дорофеев подхватил шайбу у ворот и протолкнул "диск" за линию. Местные "Блюз" отыгрались только в третьей 20-минутке, когда Саад замкнул прострел Шенна от правого борта.

Настоящая драма развернулась в овертайме. Сначала форвард "Сент-Луиса" Бучневич не смог реализовать буллит. А в ответной атаке Оди-Маршессо прорвался из-за ворот и переиграл Биннингтона броском в дальний угол.

В Ванкувере же соперники обменялись шайбами в стартовом периоде. Нападающий "Лос-Анджелеса" Фиала из центральной зоны завершил образцовую атаку гостей. Но пять минут спустя Лафферти завершил сольный проход броском в уже пустые ворота.

Во второй 20-минутке доминировали "Кингз". Лизотт вовремя оказался на добивании после броска Спенса. А впоследствии в похожей ситуации самым ловким стал Копитар. Шайба Бесера в третьем периоде лишь подсластила горечь поражения "Кэнакс".

Все результаты вечера НХЛ:

  • "Сент-Луис" – "Вегас" – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
  • "Ванкувер" – "Лос-Анджелес" – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

К слову, накануне нападающий "Колорадо" Друан возглавил хит-парад звезд с тремя пунктами против "Питтсбурга".

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