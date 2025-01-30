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Абсолютное большинство стран НАТО считают членство Украины необратимым, - Стефанишина

Четверг 30 января 2025 20:51
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Абсолютное большинство стран НАТО считают членство Украины необратимым, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Абсолютное большинство стран НАТО поддерживает необратимость вступления Украины в Североатлантический альянс. Они верны решению Вашингтонского саммита.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

У Стефанишиной поинтересовались, допускают ли союзники какие-либо уступки в вопросе членства Украины в НАТО в контексте возможных будущих переговоров о завершении войны.

Министр в ответ напомнила, что вчера, 29 января, прошло очередное заседание Совета Украина-НАТО, где были подбиты итоги Вашингтонского саммита Альянса и определены приоритеты на 2025 год.

"Я не могу сейчас называть все страны, но абсолютное и подавляющее большинство союзников отмечали решения Вашингтонского саммита, о том, что членство Украины в НАТО необратимо. Также я подчеркнула, что это совместное решение Совета Украина-НАТО, и оно касается всех сторон этого процесса", - подчеркнула Стефанишина.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина ожидает получить приглашение в НАТО от западных союзников, но пока что этого так и не происходит. В частности, против выступает Германия и США.

При этом приглашение поддерживает президент Польши Анджей Дуда. Он отмечал, что это стало бы шагом к реальным гарантиям для Украины.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что членство Украины в НАТО - это самая дешевая гарантия безопасности для Запада.

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