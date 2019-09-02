Абромавічус прокоментував призначення гендиректором "Укроборонпрому" поза конкурсом

Новопризначений генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичуз заявив, що в період конкурсного відбору в концерні почалися процеси, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Укроборонпрому".

За його словами, після інавгурації президент Володимир Зеленський звернувся до нього з проханням очолити наглядову раду концерну "Укроборонпром".

"Відразу після інавгурації президент України Володимир Зеленський звернувся до мене з проханням очолити наглядову раду концерну "Укроборонпром" і почати глибинну трансформацію компанії. За три неповні місяці роботи я відвідав більше 30 заводів і підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому"... Мені вдалося поспілкувався з десятками директорів, у тому числі колишніх, і особисто зустрітися з колективами підприємств-учасників концерну. Це дозволило глибше вивчити і зрозуміти діяльність "Укроборонпрому" і на власні очі побачити проблеми галузі", - пояснив своє призначення Абромавічус.

Крім того, він зазначив, що і президент, і всі члени Наглядової ради концерну залишаються прихильниками конкурсного відбору гендиректора "Укроборонпрому", тому завдання буде втілено в життя. Конкурс буде оголошений до кінця 2019 року.

Як зазначається, серед першочергових завдань Абромавичуса є стабілізація щоденної роботи концерну, запуск процесу фінансового аудиту та здійснення кадрових ротацій серед топ-менеджменту концерну і підприємств, що входять до його складу.

Нагадаємо, раніше Айварас Абромавічус заявляв, що в Офісі президента України розглядають 7 кандидатур на посаду голови Державного концерну "Укроборонпром". Тоді він говорив, що мова йде про групу відомих топ-менеджерів з досвідом в машинобудуванні, авіації, фінансах та управлінні персоналом.

РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором "Укроборонпрому". Указ був оприлюднений 30 серпня.