Абрамовського призначили міністром екології

Верховна рада призначила Романа Абрамовського міністром екології України. Раніше він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Кандидатуру Абрамовського у якості глави новоствореного Мінекології запропонувала фракція "Слуги народу". Його призначення підтримали також мажоритарники та профільний комітет.

Раніше в уряді вирішили розділити Міненергетики та захисту навколишнього середовища на два відомства через неефективність роботи в рамках одного міністерства і конфлікту інтересів. Створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів повинно зайняти близько місяця.

До початку роботи в уряді Абрамовський обіймав посади генерального директора ПрАТ "Укрстальконструкція" і першого заступника глави правління ПАТ ЄМЗ "Металіст".

Згідно з опублікованою декларацією, Абрамовський володіє квартирою в Києві за 2,6 млн гривень, має кілька елітних годинників, машину Mercedes Benz S500 2015 року випуску, а також зберігає на рахунках у банках майже 800 тис. євро і понад 200 тис. доларів.

Нагадаємо, у 2015 році Роман Абрамовський був призначений заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, на цій посаді він пропрацював близько двох місяців.

З 2019 року Абрамовський працював на посаді заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.