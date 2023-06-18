RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Абрамович отказывается подписать сделку о передаче Украине 2,9 млрд долларов от "Челси", - СМИ

Фото: российский олигарх Роман Абрамович (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписать соглашение о передаче Украине 2,9 млрд долларов с продажи футбольного клуба "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что Абрамович хочет, чтобы значительная часть денег пошла в Россию, а точнее, россиянам, пострадавшим от войны.

"А ни британское правительство, ни Европейская комиссия не согласятся на такой шаг, пока против России действуют санкции из-за агрессии Владимира Путина против Украины", - говорится в материале.

Источники издания в Министерстве иностранных дел Британии подтвердили, что это так, и указали на то, что глава МИД Джеймс Клеверли заявил на прошлой неделе, что он не может гарантировать, что деньги будут выделены до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце. Министры вернутся в сентябре.

"Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, потом мы надеялись на продвижение в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления морозов в конце года, но нет никаких гарантий, что это произойдет", - сказал источник Daily Mail.

В настоящее время деньги заблокированы на счету компании Абрамовича Fordstam Limited.

Что известно о продаже Абрамовичем "Челси"

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года. После вторжения России в Украину он был отстранен от должности директора из-за санкций и связей с диктатором Владимиром Путиным.

Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта прошлого года и отмечал, что изъятые средства пойдут в фонд помощи Украине.

В мае российский олигарх продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роман АбрамовичЧелсиВойна России против Украины