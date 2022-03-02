Абрамович продає "Челсі". Гроші підуть на допомогу Україні

"У поточній ситуації я прийняв рішення продати клуб, так як вважаю, що це в інтересах команди, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів", - йдеться в заяві бізнесмена.

Абрамович додав, що продаж "Челсі" не буде пришвидшений. Угода пройде відповідно до встановленої процедури. Мільярдер підкреслив, що футбол для нього ніколи не був ні бізнесом, ні грошима, а чистою пристрастю до гри та клубу.

"Я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть пожертвувані всі чисті прибутки від продажу. Фонд працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні", - уточнив Абрамович.

За його словами, фонд направить гроші на задоволення невідкладних та невідкладних потреб жертв російської агресії проти України. Крім того, кошти планується використати для відновлення країни, яка постраждала від війни.