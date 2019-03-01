Абраменко визнаний найкращим спортсменом лютого в Україні

Фото: Олександр Абраменко (noc-ukr.org)

Спортсмен здобув перше в історії країни срібло чемпіонату світу

Національний олімпійський комітет України визнав віце-чемпіона світу з фристайлу Олександра Абраменка найкращим спортсменом останнього зимового місяця. Про це повідомляється на сайті організації.

Головного тренера збірної України з фристайлу і особистого наставника Олександра Енвера Аблаєва названо найкращим тренером лютого.

У лютому спортсмен завоював для України срібну медаль чемпіонату світу, який відбувся в Дір-Веллі (США). Ця нагорода стала для Олімпійського чемпіона-2018 першою на ЧС в кар'єрі спортсмена та другою в історії української лижної акробатики, а разом з тим і найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських номерах програми в останньому зимовому місяці.

Зазначимо, Олександр втретє отримує високу нагороду Олімпійського комітету і саме за підсумками лютого. Він був удостоєний цього визнання у 2016 та 2018 роках.

Нагадаємо, Олександр Абраменко вирішив пропустити наступний сезон, щоб з новими силами підійти до чемпіонату світу 2021 року.