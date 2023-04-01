Абитуриентам. Какие правила приема на обучение в колледжах и вузах в 2023 году

Электронный кабинет поступающего

Как отметили в МОН, личный электронный кабинет поступающего предоставляет возможность быстро в удобном месте и времени, в дистанционном режиме внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные испытания в учебном заведении, так и на участие в конкурсном отборе.

Для подтверждения выбора места учебы достаточно будет определиться в личном электронном кабинете поступающего.

Поступление в колледжи

В Минобразования объясняют, что для получения профессионального высшего образования за средства государственного или местного бюджета поступающие будут сдавать творческий конкурс (для определенного перечня специальностей) или собеседование по одному или двум предметам.

При этом для тех, кто планирует обучаться за средства физических или юридических лиц, предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем.

Бакалаврам и магистрам

Будущие младшие бакалавры и бакалавры (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного толка) будут сдавать творческий конкурс на художественные и спортивные специальности.

При этом национальный мультипредметный тест (НМТ) предусмотрен на все другие специальности.

Поступающих в магистратуру будут засчитывать по результатам единого вступительного экзамена, единого профессионального вступительного испытания. Или же профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.

Льготы для абитуриентов

Важно! В МОН подчеркивают, что сохранены все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.

Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированных территориях, смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об учебе в течение трех месяцев после начала обучения.

Применение льгот для жителей территорий активных боевых действий (территорий возможных боевых действий) будет определено в мае с учетом ситуации в Украине.

Напомним, что основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года.

Добавим, также РБК-Украина ранее подробно рассказывало, как в 2023 году будет проходить мультитест.