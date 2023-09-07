В ABH Holdings прокомментировали новое подозрение Фридману

"Новые уголовные обвинения против одного из миноритарных акционеров ABHH, объявленные накануне, являются очередным шагом политической кампании украинских властей, направленной на прикрытие незаконной экспроприации "Сенс Банка", актива, принадлежащего ABHH.

Как мы неоднократно подчеркивали, банк стал объектом рейдерской атаки, которая, очевидно, была одобрена в высших эшелонах украинской государственной иерархии. Было предложено несколько противоречивых и неправдоподобных объяснений экспроприации. Последние обвинения против миноритарного акционера являются мешаниной неуместных политических обвинений, которые ABHH не считает нужным комментировать", - утверждают в компании в ответ на подозрение Фридману из-за финансирования агрессии РФ в Украине.

В ABH Holdings называют это "эскалацией политического давления украинской власти".

В компании утверждают, что такая "эскалация" спровоцирована "намерением ABHH инициировать международный инвестиционный арбитраж против Украины, о котором компания уведомила власти в июне 2023 года".

"В то же время ABHH добросовестно и с полной надеждой на успех предложила провести переговоры с целью мирного урегулирования спора. Вместо того чтобы принять это предложение, украинское правительство внесло ABHH в национальный список санкций. В июле 2023 года ABHH снова предложила провести переговоры по миру.

Ответом Украины стала экспроприация банка и возбуждение ряда уголовных дел против миноритарного акционера ABHH. Таким образом, вместо выполнения своих обязательств по двустороннему соглашению о защите инвестиций Украина сделала выбор в пользу обострения спора, и делала это неоднократно", - говорится в позиции компании.

В то же время в ABHH рассказали, почему ситуацию не комментирует лично Фридман. Там отметили, что акционеры ABH Holdings SA не могут отвечать на запросы "по юридическим причинам".

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману.

Ранее в Бюро экономической безопасности сообщали, что составили подозрение Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн.

ABH Holdings SA (ABHH) исключает обвинение Нацполиции в том, что миноритарный акционер холдинга Михаил Фридман якобы организовал схему уклонения от уплаты налогов через "Смысл Банк".