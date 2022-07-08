Абеноміка, рекорд на посаді та перший візит японського прем'єра до України. Чим запам'ятався Сіндзо Абе

Що сталося

8 липня опівдні за місцевим часом японський екс-прем'єр Сіндзо Абе виступав на площі залізничного вокзалу у місті Нара напередодні виборів до Палати радників. Під час його промови пролунало два постріли. Нападник відкрив вогонь зі спини політика з пістолета, після чого Абе впав на землю.

Непритомним його доправили до госпіталю санітарною авіацією з пораненням у шию та сильною кровотечею. Пізніше з'явилася інформація про те, що у Абе розвинулася серцево-легенева недостатність. Через 5 годин, не приходячи до тями, колишній прем'єр Японії помер.

Вбивцею виявився 41-річний місцевий житель Тецуя Ямагамі, колишній військовий. Під час надання свідчень стрілець повідомив, що запланував убити Сіндзо Абе через невдоволення діяльністю політика.

Рекордсмен на посаді прем'єра Японії

Синдзо Абе – виходець із впливової політичної династії. Його дід був прем'єр-міністром, а батько – міністром закордонних справ Японії.

Абе був відомий як наймолодший глава японського уряду з часів Другої світової війни. Вперше він став прем'єр-міністром у 2006-му - у 52 роки. Проте за рік був змушений скласти повноваження через стан здоров'я.

Вдруге Абе обрали прем'єром 2012-го. Наступні 8 років він очолював уряд Японії, таким чином пропрацювавши найдовше на цій посаді в історії країни.

Сіндзо Абе став автором економічної стратегії, яка отримала назву "абеноміка". Вона була покликана на боротьбу з дефляцією та пожвавлення зростання економіки за допомогою надлегкої грошово-кредитної політики та бюджетних видатків.

Також Абе запропонував структурну реформу, щоб впоратися з ситуацією щодо швидкого старіння та скорочення населення.

Доклав значних зусиль для проведення Олімпіади 2020 в Токіо, проте вона відбулася вже після його відходу. 2020-го Абе знову оголосив про відставку через проблеми зі здоров'ям.

Навіть вже не будучи прем'єром, Сіндзо Абе мав авторитет у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії, контролював одну з її фракцій.

Сіндзо Абе та Україна

У 2015 році Сіндзо Абе очолив делегацію під час першого в історії візиту в Україну представників японського уряду.

У 2019 році президент Володимир Зеленський зустрівся з Абе під час робочої поїздки до Японії та подякував йому за співпрацю, невизнання анексії Криму та збереження санкцій проти Росії.

Сіндзо Абе завжди виступав на підтримку України і критикував дії президента РФ Путіна.

Колишній прем'єр Японії засудив вторгнення російської армії на українську територію 24 лютого 2022. Він заявив, що Путін "впивається владою". Також Абе вважав, що якби Україна була членом НАТО, Росія не зважилася б на напад.