Замах на екс-прем'єра Японії: як на це реагує світ та що про це відомо

Сьогодні в місті Нара було скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Політика було тяжко поранено під його виступу в рамках передвиборчої кампанії.

Все що відомо про замах на політика, його стан та реакцію світу - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Як це сталося

Як інформують місцеві телеканали, в японському місті Нара невідомий чоловік двічі вистрілив в спину колишнього прем'єра країни Сіндзо Абе з рушниці в той час, як він виступав з промовою в місті Нара напередодні виборів.

Після чого колишній японський прем'єр втратив свідомість, його госпіталізували на гелікоптері.

Зазначимо, що за даними Nikkei, постріл був здійснений у спину з дробовика, проте місцева поліція уточнила, що стріляли з пістолета. Пізніше Kyodo повідомив, що політик отримав вогнепальне поранення в шию праворуч, проте у нього відкрилася підшкірна кровотеча в лівих грудях.

Що відомо про його стан

Після госпіталізації Абе місцеві ЗМІ почали ширити інформацію про те, що у колишнього прем'єр-міністра серцево-легенева недостатність

"Абе доставили до лікарні, але, за останніми даними, у нього - "зупинка серцево-легеневої системи". Це може означати, що він мертвий, але це поки що не підтверджено", - передають кореспонденти місцевих телеканалів.

Зазначимо, що терміном "зупинка серцево-легеневої системи" японці позначають клінічну смерть.

Тим часом деякі ЗМІ вже пишуть про смерть екс-прем'єра.

Стрільця затримали

Підозрюваного, який вчинив замах на Сіндзо Абе, затримали. Ним виявився колишній військових Морських сил самооборони Японії до 2004 року.

Стрільцю, на ім'я Тецуя Ямагамі, 41 рік. Сам він родом з міста Нара, де і був скоєний замах.

За інформацією місцевих ЗМІ, стрілець вже дав перші свідчення в яких заявив, що був незадоволений політикою екс-прем'єра і планував його вбити.

Також відомо, що після нападу на Абе Національне поліцейське управління створило екстрений штаб.

Реакція світу

На замах на колишнього японського прем'єра вже встигли відреагувати ряд правлячих фігур як у Японії, так і на світовій арені.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

"Наскільки мені відомо, робиться все, щоб врятувати життя Сіндзо Абе. Я не знаю мотивів та передісторії цього нападу, але цей замах є актом жорстокості, який стався під час виборів", - заявив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

"США глибоко засмучені та глибоко стурбовані новинами з Японії про замах на життя колишнього прем'єр-міністра Абе. Ми не знаємо його стану, але наші думки з його родиною і народом Японії", - каже Блінкен.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон

"Cильно вражений і засмучений, почувши про жахливий напад на Сіндзо Абе. Мої думки з його родиною та близькими", - пише Джонсон.

Хто такий Сіндзо Абе?

Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Сіндзо Абе сьогодні виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.

Він обіймав посаду прем'єр-міністра Японії з 2006-го по 2007-й та з 2012 по 2020 рік. Йдучи з посади вдруге, він казав, що залишає її через проблеми зі здоров'ям, при цьому 67-річний політик все одно залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.