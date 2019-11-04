Понад 92 тис. споживачів "Вінницягазу" користуються Особистим кабінетом

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Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно

До кінця жовтня кількість користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua по Вінницькій області перевищила 92 тис. осіб. Тільки в жовтні Особисті кабінети зареєстрували близько 3,5 тис. клієнтів АТ "Вінницягаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Кількість клієнтів, які надають перевагу Особистому кабінету, постійно зростає. Менеджери Центрів обслуговування тільки в жовтні надали практичну допомогу у реєстрації понад 3 тис. клієнтів. Інші зареєструвалися самостійно." - говорить керівник управління клієнтського сервісу АТ "Вінницягаз" Алла Гнатюк.

За словами прес-служби, використовуючи Особистий кабінет та інші онлайн-сервіси компанії, клієнти економлять свій час та кошти. Їм не доводиться їхати в центр обслуговування клієнтів і чекати в черзі. Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно.

"Користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних. Тут споживач може передати показання лічильника, дізнатися вартість газу, стан особового рахунку, заплатити за газ онлайн і роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків і споживання тощо", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зареєструвати Особистий кабінет можна зі свого комп'ютера або в Центрах обслуговування клієнтів "Вінницягаз". Для цього в Центрах відведені спеціальні куточки, обладнані комп'ютерною технікою, доступом до мережі інтернет. При необхідності менеджери Центрів обслуговування надають допомогу в реєстрації.

"АТ "Вінницягаз" постійно впроваджує сучасні технології і можливості для зручності своїх клієнтів. Крім Особистого кабінету для споживачів газу функціонують мобільні додатки - чат бот 7104 в Viber, 104Mobile і 104 Mobile Light. Зворотний зв'язок є також за допомогою смс, телефону, електронної та голосової пошти Контакт центру", - йдеться в повідомленні.