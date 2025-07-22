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До 90% ударов по энергетике Украины в этом году РФ нанесла дронами, - Клименко

Вторник 22 июля 2025 18:20
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До 90% ударов по энергетике Украины в этом году РФ нанесла дронами, - Клименко Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия с начала полномасштабного вторжения атаковала энергетическую инфраструктуру Украины более 700 раз. В этом году 90% ударов осуществила дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Клименко и министр энергетики Светлана Гринчук провели совместное совещание. Главная цель - синхронизировать усилия для защиты энергетических объектов Украины от вражеских ударов.

"Энергетическая инфраструктура Украины - одна из стратегических целей врага. Зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики за время полномасштабного вторжения, а в этом году до 90% ударов осуществлялись с использованием БПЛА", - отметил глава МВД.

Клименко озвучил главные акценты, которые обсуждались во время совещания:

  • Защита объектов энергетики - эффективное применение систем РЭБ, усиление возможностей мобильных огневых групп;
  • Допуск спасателей ГСЧС на места ликвидации - четкие алгоритмы, оперативное реагирование, слаженное взаимодействие с персоналом объектов;
  • Совместные учения - отработка для слаженной командной работы.

"Безопасность энергетики - это безопасность каждого дома, больницы, школы. И наша задача - обеспечить ее на всех уровнях", - подчеркнул министр.

РФ может возобновить обстрелы энергосистемы Украины

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует и дальше атаковать украинскую энергетику.

"Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров", - сказал президент.

Зеленский также проинформировал, что соответствующие данные переданы представителям Соединенных Штатов и Международному агентству по атомной энергии.

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