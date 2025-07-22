До 90% ударов по энергетике Украины в этом году РФ нанесла дронами, - Клименко

Россия с начала полномасштабного вторжения атаковала энергетическую инфраструктуру Украины более 700 раз. В этом году 90% ударов осуществила дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Клименко и министр энергетики Светлана Гринчук провели совместное совещание. Главная цель - синхронизировать усилия для защиты энергетических объектов Украины от вражеских ударов.

"Энергетическая инфраструктура Украины - одна из стратегических целей врага. Зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики за время полномасштабного вторжения, а в этом году до 90% ударов осуществлялись с использованием БПЛА", - отметил глава МВД.

Клименко озвучил главные акценты, которые обсуждались во время совещания:

Защита объектов энергетики - эффективное применение систем РЭБ, усиление возможностей мобильных огневых групп;

Допуск спасателей ГСЧС на места ликвидации - четкие алгоритмы, оперативное реагирование, слаженное взаимодействие с персоналом объектов;

Совместные учения - отработка для слаженной командной работы.

"Безопасность энергетики - это безопасность каждого дома, больницы, школы. И наша задача - обеспечить ее на всех уровнях", - подчеркнул министр.