90% производств по делам Майдана закроют: адвокат назвал причину

Практически все ключевые эпизоды преступлений против протестующих Майдана были расследованы и переданы в суд еще в предыдущие годы. Однако, как отмечает адвокат Виталий Титич, и потерпевшие, и украинское общество до сих пор не получили ответов на главные вопросы, которые должны были быть раскрыты в рамках уголовных производств.

Кроме того, говорит адвокат, "приложили руку" к противодействию расследованиям тогдашнее руководство МВД и Генпрокуратуры.

"И в итоге около 90% дел, переданных в суды в рамках "дел Майдана", уже закрыты или будут закрыты из-за стечения сроков привлечения к уголовной ответственности", – добавляет он.

Отдельные приговоры, вынесенные по этим делам, не проясняют ситуацию, а лишь создают иллюзию прогресса, отмечает адвокат.

"Само наличие этих приговоров ничего не означает. Они не дают ответа на вопрос, который произошел на Майдане, кто виноват и когда эти люди будут наказаны. Судьи в течение 11 лет саботируют исполнение своих конституционных функций", – обращает внимание Титич.

Распространенное мнение о том, что привлечь виновных к ответственности невозможно из-за бегства многих из них в Россию, Титич называет неверным, потому что обстоятельства преступлений устанавливать это не мешало.

"Бегство многих фигурантов в РФ никоим образом не препятствует судам устанавливать обстоятельства инкриминируемых им преступлений. Еще с 2019 года процедуру in absentia (заочного рассмотрения дел) начали активно применять", – объясняет адвокат.

Однако в течение длительного времени эта процедура была недоступна, потому что Верховная Рада после Майдана не принимала нужных для этого законов.

"Долгое время этот процессуальный инструмент был недоступен судам – за это ответственность лежит на законодательной власти – депутатах, попавших в Верховную Раду на волне Майдана", – говорит он.

В течение нескольких лет после Майдана не было действенного механизма, позволяющего привлечь к ответственности сбежавших за границу без их физического присутствия.