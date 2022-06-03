Майже 9 млн домогосподарств перейдуть до "Нафтогазу": якою буде ціна газу

З 1 червня 8,8 млн домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не можуть поставляти їм газ. Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), функцію якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Нафтогазу ".

За даними прес-служби, без постачальника залишилися люди, які отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

"ГК "Нафтогаз України" очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для споживачів "останньої надії" стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, у цих областях газ здебільшого поставляли компанії під брендом "Твій Газзбут" олігарха Дмитра Фірташа.