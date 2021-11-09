До -9 градусів морозу. Завтра погоду в Україні формуватиме антициклон
Фото: погоду в Україні формуватиме антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра погоду в Україні формуватиме антициклон. Тому температура повітря опуститься до -9.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Синоптики попередили про антициклон Tilda. Також за відсутності значної хмарності температурні позначки суттєво знизяться.
Прогноз на завтра
Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий.
Температура вночі -4-9 морозу, у південній частині від -3 морозу до +2 тепла; вдень +3+8 тепла, на Закарпатті до +11.
Нагадаємо, в Україну йде сильне похолодання і сніг.