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До -9 градусів морозу. Завтра погоду в Україні формуватиме антициклон

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 14:40
До -9 градусів морозу. Завтра погоду в Україні формуватиме антициклон Фото: погоду в Україні формуватиме антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Завтра погоду в Україні формуватиме антициклон. Тому температура повітря опуститься до -9.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Синоптики попередили про антициклон Tilda. Також за відсутності значної хмарності температурні позначки суттєво знизяться.

Прогноз на завтра

Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий.

Температура вночі -4-9 морозу, у південній частині від -3 морозу до +2 тепла; вдень +3+8 тепла, на Закарпатті до +11.

Нагадаємо, в Україну йде сильне похолодання і сніг.

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