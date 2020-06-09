Майже 82% клієнтів розрахувалися з "Харківміськгазом" за доставку в травні

Газовий вентиль (dtek.com)

Завантажити онлайн-рахунок за доставку газу і дистанційно оплатити послуги можна в Особистому кабінеті

У травні за доставку газу вчасно розрахувалися 82% побутових споживачів АТ "Харківміськгаз". Зниження платежів негативно впливає на роботу газорозподільної системи міста.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Оплата за доставку газу - це кошти, які витрачаються на роботу аварійної газової служби, ремонти газорозподільної системи, обстеження газопроводів, підтримання тиску газу в мережах, локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій, заміну зношених ділянок газопроводів тощо. Навіть у період карантину "Харківміськгаз" продовжує невпинно працювати для забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу споживачам", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що менеджери Центру обслуговування клієнтів на час карантину працюють дистанційно і надають клієнтам більше двох тисяч консультацій в день по телефону 067-01-07-104. За цим же номером споживачі можуть здійснити експрес-реєстрації Особистого кабінету.

"Нагадаємо, що завантажити онлайн-рахунок за доставку газу і дистанційно оплатити послуги можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua за допомогою чат-бота Viber 7104ua і через мобільні додатки 104Mobile або 104 MobileLight. Газова компанія дякує всім своїм клієнтам, які знайшли можливість і своєчасно розрахувалися за доставку газу, зробивши свій внесок у безпеку газорозподільної системи міста", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева