Більше 80% жителів планети вважають російське вторгнення в Україну загрозою всьому світу

Уявлення про те, що власна країна стикається зі значним ризиком, найбільш поширене в Японії (87%), Польщі (77%), Південній Кореї (77%) і Швеції (75%).

У середньому в світі більшість говорить, що їхня країна повинна підтримувати суверенні країни в разі нападу (70%) і що відмова від відповіді спонукає Росію до подальших військових дій в інших місцях (68%). Однак тих, хто підтримує відправку власних військ в Україну, в кожній з 27 країн меншість, в середньому 17%.

У середньому в світі дві третини згодні з тим, що "економічні санкції, введені проти Росії багатьма країнами, є ефективною тактикою, що допомагає зупинити війну" - від 50% в Угорщині до 78% в Південній Кореї.

Підтримка введення додаткових санкцій проти Росії становить в середньому 48% по всьому світу. Підтримка більшості спостерігається у всіх опитаних країнах ЄС, за винятком Угорщини. Висока підтримка у Великобританії (до 75%), Канаді, США, Австралії, Японії та Південній Кореї.

Однак підтримка санкцій та інших економічних заходів варіюється в залежності від країни.

Трохи більше половини в середньому по всіх 27 країнах (54%) згодні з тим, що платити більше за паливо і газ через санкції проти Росії варто, щоб захистити іншу суверенну країну. Однак, в той час як більше 75% в Південній Кореї і Польщі згодні з цим, менше 40% в Мексиці, Перу, Угорщині, Бразилії та Аргентині.

Крім того, тільки 40% в середньому по всьому світу підтримують заборону на імпорт нафти і газу з Росії в їх країну, навіть якщо це призведе до подальшого зростання цін. У той час як більше 50% у Великобританії, Канаді, Швеції, Польщі, Австралії, США та Франції підтримують таку заборону, менше 20% в Угорщині та Туреччині. У Німеччині, яка сильно залежить від російського природного газу, 45% підтримують таку заборону, 30% виступають проти, а 25% не впевнені.

У всьому світі три чверті (74%) згодні з тим, що їхня країна повинна приймати українських біженців. Згода особливо висока в Польщі (84%), країні, яка досі прийняла найбільшу кількість українських біженців. Він найвищий у Швеції (89%), Нідерландах (86%) та Іспанії (85%). Найнижчий показник в Туреччині (53%)

Опитування проводилося серед 19 000 дорослих у віці до 75 років в період з 25 березня по 3 квітня на платформі онлайн-опитувань Ipsos Global Advisor.