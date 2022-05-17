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За 80 днів повністю знищено 17 російських БТГр, - Резніков

Фото: знищена російська техніка (telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

З початку повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила в Україні 17 батальйонно-тактичних груп. Росія не спроможна вести наступальні бої одначасно на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оброни України Олексія Резнікова.

"З моменту початку повномасштабної російської агресії минуло понад 80 днів. У цей період українські захисники і захисниці довели, що Росія неспроможна вести успішні наступальні бойові дії одночасно на декількох стратегічних напрямках. Згідно з нашими оцінками, за 80 днів повністю знищено 17 російських БТГр", - заявиви Резніков.

Нагадаємо, українські розвідники здобули документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.

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