До 8 лет тюрьмы за банковскую карту. Как в Украине будут наказывать за "дроп-схемы"

Как в Украине будут наказывать за "дроп-схемы" (коллаж РБК-Украина)

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Верховная Рада ускорила рассмотрение президентского законопроекта №16013, который нанесет удар по инфраструктуре финансовых мошенников. Документ предусматривает появление в кодексе новой статьи 200¹, которая криминализирует передачу и покупку банковских карт, доступов к приложениям и счетам.

Грозит ли тюрьма тем, кто просто одолжил карту родственнику, и как следствие будет доказывать умысел – в колонке адвоката Juscutum Александра Чернухи для РБК-Украина.

Главное: Ускоренное рассмотрение : Рада приняла законопроект №16013 за основу и сократила сроки подготовки ко второму чтению.

: Рада приняла законопроект №16013 за основу и сократила сроки подготовки ко второму чтению. Дифференциация наказаний : документ предусматривает штрафы от 5100 грн за передачу своих карт и до 8 лет тюрьмы за организацию и покупку чужих счетов.

: документ предусматривает штрафы от 5100 грн за передачу своих карт и до 8 лет тюрьмы за организацию и покупку чужих счетов. Защита от ошибок : криминализируется только передача карты с преступной целью, одолжить карту родственнику не является преступлением.

: криминализируется только передача карты с преступной целью, одолжить карту родственнику не является преступлением. Что доработать: ко второму чтению важно четко разграничить роли "дропов", сборщиков счетов и организаторов сети.

15 сентября 2026 года Верховная Рада Украины сделала важный шаг к криминализации так называемых "дроп-схем". Парламент принял за основу законопроект №16013 об усилении защиты граждан и их средств от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами.

Документ уже не находится на стадии первичной законодательной инициативы. Он доработан профильным комитетом, поддержан в первом чтении и направлен на подготовку ко второму.

Законопроект имеет значительно более широкий предмет регулирования, чем это может показаться из распространенного определения "закон о дропах". Его положения касаются не только передачи банковских карт, но и платежных инструментов, индивидуальной учетной информации, средств доступа к банковским и платежным счетам, электронным кошелькам, а также ответственности за их использование в преступных схемах.

Что изменилось после регистрации законопроекта

На момент регистрации 2 сентября №16013 был президентским неотложным законопроектом. Уже 14 сентября профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел документ и предложил принять его за основу и в целом в редакции Комитета. При этом Комитет отдельно отметил, что предложил изменения в санкции для обеспечения их большей обоснованности и логической последовательности.

15 сентября парламент поддержал законопроект за основу 299 голосами "за". Одновременно был сокращен срок подготовки документа ко второму чтению – соответствующее решение поддержали 229 депутатов. Поэтому рассмотрение №16013 движется по ускоренной процедуре.

В то же время закон еще не принят окончательно и не вступил в силу. По состоянию на 21 сентября официальная карточка Верховной Рады определяет его статус как "готовится ко второму чтению".

Это принципиально важно для практики: анализировать сегодня нужно уже не только первичный текст от 2 сентября, но и редакцию, с которой законопроект прошел первое чтение.

Новая статья 200¹ УК Украины – главная новация

Ключевым элементом законопроекта является дополнение Уголовного кодекса Украины новой статьей 200¹ – "Передача, получение, приобретение, хранение, иное приобретение платежных инструментов для совершения уголовного правонарушения".

Предложенная конструкция охватывает передачу, получение, приобретение, хранение или иное приобретение платежных инструментов, индивидуальной учетной информации, предоставление или получение доступа к ним, банковскому или платежному счету или электронному кошельку с целью совершения мошенничества или иного уголовного правонарушения.

Именно словосочетание "с целью" является одним из наиболее важных элементов будущей правоприменительной практики.

Законопроект не устанавливает уголовную ответственность за сам факт передачи карты другому лицу. Ключевым является то, для чего такая передача осуществлялась.

Например, если владелец карты передает ее родственнику, чтобы тот снял средства или совершил покупку, отсутствует необходимая преступная цель. В то же время ситуация принципиально меняется, если лицо передает карту, SIM-карту, реквизиты или доступ к банковскому приложению, осознавая, что они будут использованы для получения, перевода или сокрытия средств, полученных преступным путем.

Следовательно, в будущих уголовных производствах вопрос может сместиться от простого установления факта передачи карты к доказыванию умысла и цели такой передачи.

"Дроп" – это не юридический термин

В публичном пространстве законопроект часто называют документом об ответственности "дропов", "дроповодов" и организаторов.

Однако важно разграничивать медийную терминологию и юридическую конструкцию законопроекта.

Сам текст №16013 не создает отдельных составов преступления под названиями "дроп", "дроповод" или "организатор". Вместо этого он описывает конкретные формы поведения: передачу, получение, приобретение, хранение, иное приобретение, а также отдельные квалифицирующие признаки, связанные с повторностью и организованной группой.

То есть законопроект фактически дифференцирует поведение и уровень участия, но не закрепляет понятие "дроп" как самостоятельный юридический статус.

Это важно для практики защиты. Следствие не может ограничиться формулировкой: "лицо является дропом". Необходимо установить конкретное деяние, его объективные и субъективные признаки, а также доказать соответствующую цель.

Ответственность за передачу собственной карты и за работу с чужими счетами

Предложенная модель предполагает разный уровень ответственности в зависимости от характера поведения.

По первичному конструированию статьи 200¹ передача платежного инструмента, данных или доступа для дальнейшего использования в преступной деятельности предполагает штраф от 300 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5100 до 17 000 грн.

В то же время значительно более суровые последствия предполагаются для лиц, получающих, покупающих, хранящих, продающих или иным образом использующих чужие платежные инструменты или доступ к счетам для преступных целей. Для квалифицированных случаев, в частности повторности или организованной группы, предусматривается возможность лишения свободы на срок до восьми лет.

При этом после первого чтения Комитет изменил санкции, поэтому окончательные формулировки и их соотношение необходимо оценивать именно по редакции, которая будет подготовлена ко второму чтению.

Самый важный вопрос – доказывание умысла

Именно здесь, по моему мнению, будет сформирована основная судебная практика.

Представим ситуацию: лицо передало банковскую карту другому человеку. Через счет прошли средства, которые впоследствии оказались полученными преступным путем.

Достаточно ли этого для ответственности по статье 200¹?

Из конструкции законопроекта следует, что нет. Необходимо установить соответствующую цель – использование платежного инструмента для совершения мошенничества или иного уголовного правонарушения.

Поэтому для стороны обвинения потенциально важными доказательствами могут быть переписка, договоренности об оплате, передача доступа к банкингу, характер и объем транзакций, способ получения карты, поведение лица после получения средств и другие обстоятельства.

Именно этот аспект необходимо максимально четко проработать ко второму чтению. Иначе будет существовать риск излишне широкого применения уголовной нормы.

Законопроект касается не только физических лиц

Еще одна важная новация – расширение оснований для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в статьи 96³ и 96⁹ УК Украины, связывая их, в частности, с уголовными правонарушениями, предусмотренными обновленной статьей 200 и новой статьей 200¹.

Таким образом, потенциальные последствия выходят за рамки ответственности конкретного физического лица. В определенных случаях законопроект может создавать уголовно-правовые риски и для юридических лиц, если соответствующие правонарушения совершены уполномоченными лицами в их интересах.

Для бизнеса это означает необходимость уделять внимание не только классическому финансовому мониторингу, но и контролю за использованием платежных инструментов, корпоративных счетов и доступов к банковским системам.

Что происходит с расследованием

Отдельно законопроект изменяет правила подследственности уголовных производств по новой статье 200¹.

Предложенная модель предусматривает, что такие производства будет расследовать следователь органа, начавшего соответствующее досудебное расследование, или органа, к подследственности которого относится основное уголовное правонарушение, во время которого использовались соответствующие платежные инструменты, данные или счета.

Это позволяет связать производство по "дропу" с основным уголовным делом – например, по мошенничеству, легализации средств или другому преступлению.

С практической точки зрения это может быть важно, поскольку деятельность номинального владельца счета часто невозможно оценить отдельно от схемы, в которой этот счет использовался.

Европейский аспект

Законопроект разработан, в частности, с учетом Директивы ЕС 2019/713 о борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств.

В то же время 15 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС отметил, что законопроект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины и праву ЕС, но требует согласования с Европейской комиссией.

Эта деталь важна: законопроект позиционируется не просто как усиление уголовной ответственности, а и как часть выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.

Что стоит доработать ко второму чтению

Сейчас №16013 находится именно на этапе подготовки ко второму чтению. Поэтому наибольший интерес будет представлять не сам факт его поддержки парламентом, а то, какой будет окончательная редакция статей 200 и 200¹ УК Украины.

По моему мнению, ключевыми вопросами остаются три.

Первое – четкость умысла . Необходимо максимально однозначно отделить осознанное участие в преступной схеме от ситуации, когда счет или платежный инструмент использовался без осознания владельца.

. Необходимо максимально однозначно отделить осознанное участие в преступной схеме от ситуации, когда счет или платежный инструмент использовался без осознания владельца. Второе – пропорциональность ответственности . Наказание должно учитывать реальную степень участия лица: от передачи собственного инструмента до системного приобретения и распределения десятков чужих счетов в рамках организованной схемы.

. Наказание должно учитывать реальную степень участия лица: от передачи собственного инструмента до системного приобретения и распределения десятков чужих счетов в рамках организованной схемы. Третье – разграничение участников преступной инфраструктуры. Уголовно-правовой удар должен быть дифференцирован в зависимости от роли конкретного лица: номинального владельца счета, лица, системно собирающего такие счета, и организатора преступной сети.

Законопроект №16013 фактически меняет подход к противодействию финансовому мошенничеству: акцент переносится не только на лицо, непосредственно завладевшее средствами, но и на инфраструктуру, которая делает такое завладение возможным.

После первого чтения эта концепция получила парламентскую поддержку, однако документ еще не стал законом. Более того, профильный Комитет уже изменил его редакцию, а ко второму чтению должны быть учтены замечания и предложения к отдельным положениям.

Поэтому главный вопрос сегодня заключается уже не в том, будет ли криминализирована деятельность "дропов", а в том, насколько четко закон определит грань между осознанным участием в преступной схеме и поведением лица, формально связанного со счетом, но не имеющего преступного умысла.

Именно от этого будет зависеть, станет ли статья 200 УК Украины инструментом борьбы с организованной финансовой преступностью, или ее правоприменение породит новый массив споров относительно доказывания умысла, цели и фактической роли владельца платежного инструмента.

По состоянию на 22 сентября 2026 года законопроект №16013 готовится ко второму чтению. Следовательно, финальная редакция еще может существенно повлиять на практику его применения.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.