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До 8 і 9 травня понад 80 тисяч киян отримають виплати від міської влади, - Кличко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 14:57
До 8 і 9 травня понад 80 тисяч киян отримають виплати від міської влади, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Більш як 81 500 киян отримають матеріальну допомогу від міської влади з нагоди Дня пам’яті і примирення 8 травня та Дня перемоги 9 травня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Місто, вже традиційно, надасть окремим категоріям киян щорічну матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року виплати отримають понад 81 500 мешканців столиці. Це - ветерани Другої світової, учасники Антитерористичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та деякі інші категорії громадян. Ми продовжуємо допомагати і надалі будемо підтримувати наших захисників", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що місто виділило на ці виплати майже 52 млн гривень за міською програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Нагадаємо, до роковин Чорнобильської трагедії понад 48 тисяч киян отримали від столичної влади матеріальну допомогу від 600 до 1000 гривень.

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