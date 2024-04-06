790 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска с трудом удерживают свои позиции в Семеновке и Бердичах из-за преобладающих возможностей украинских беспилотников. Российские войска, похоже, активизировали свои усилия к западу от Бахмута по захвату Часова Яра.

В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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