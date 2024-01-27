RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

73 очка за 45 минут. Звезда НБА обновил персональный рекорд результативности: видео

Фото: Лука Дончич получил поздравление от Трея Янга (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич провел самый результативный матч под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Балканец обеспечил техасцам сверхрезультативную выездную победу над "Атлантой" (148:143). Герой дня провел на паркете около 45 минут.

За отведенное время Дончич набрал 73 очка, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. В целом универсал "Маверикс" выполнил 33 броска с игры – 20 двухочковых (17 точных) и 13 трехочковых (8) попыток. Также он реализовал 15 из 16-ти штрафных бросков.

Грандиозная результативность Дончича стала не только персональным достижением словенца. За один поединок ассоциации больше пунктов набирали только две легенды – Уилт Чемберлен и Коби Брайант. Обеим такой рекорд покорился дважды.

 

 

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Триумфовал на Евробаскете-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и победил в Евролиге 2017/18. Выбран под 3-м номером драфта НБА-2018 "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

Кроме родного словенского, свободно общается на сербском, испанском и английском. В 2019-м подписал многолетний контракт с Air Jordan, отказавшись от продолжения сотрудничества с Nike. Фанат "Црвены Звезды" из Белграда.

К слову, ранее Дончич пересек рубеж 10000 очков в карьере за океаном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол