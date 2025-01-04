В 72-й бригаде будет собственная БЗВП для мобилизованных и контрактников ВСУ

В 72-й отдельной механизированной бригаде появилась собственная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) воинов ВСУ. Она касается как мобилизованных, так и контрактников.

В бригаде отметили, что БЗВП является фундаментом для рекрута, который планирует присоединиться к одному из подразделений ВСУ. В частности, от этого зависит дальнейшая служба военного, интеграция в подразделение, выполнение поставленных задач и самое главное - его жизнь.

Для того, чтобы эффективнее и более качественно влиять на подготовку мобилизованного личного состава и военнослужащих по контракту, проведение БЗВП начато на базе 72-й ОМБр.

"Отныне мы готовим будущих военнослужащих нашей бригады самостоятельно. Для превращения рекрутов в уверенных Черных Запорожцев у нас есть все: место, время, оружие и мотивация. Наш опыт, приобретенный за все годы войны, будет передан и умножен. Инструкторы, прошедшие горнило войны, поделятся своими практическими навыками и знаниями, о которых еще не написано ни в одной книге", - говорится в сообщении.