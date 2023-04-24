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На 72-75 минутах из 90: Буданов оценил, на какой стадии находится война

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 08:54
На 72-75 минутах из 90: Буданов оценил, на какой стадии находится война Фото: начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Если использовать футбольную терминологию, то российско-украинская война сейчас находится на 72-75 минутах из 90.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Пока не пройдут все события на поле боя, это будет 72-75 минута", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не ожидает ли нас еще овертаймы и серия пенальти, Буданов ответил: "Это только бог может знать".

При этом два месяца назад в интервью Forbes Буданов заявил, что война находится на 70-й минуте.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина сказал, что завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. В противном случае, если не будет возвращен Крым или Донбасс, война будет продолжаться, пока эти все территории не вернуться под контроль Украины.

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