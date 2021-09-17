Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки оприлюднило список для приватизації

Міністерство економіки України оприлюднило перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2021 - 2023 роках. Серед них ті, що можуть бути приватизовані після внесення змін до актів законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки .

На даний час деякі з цих підприємств вже передані до Фонду державного майна для приватизації, деякі належать до управління різних міністерств.

До переліку включили серед 737 підприємств, серед яких "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Турбоатом", "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Одеський припортовий завод", вугільна компанія "Краснолиманська", "Лисичанськвугілля" та інші.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив розпорядження "Деякі питання управління об'єктами державної власності". Уряд відмовився від планів з приватизації державних обленерго.