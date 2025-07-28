7 видов сыров, которые помогут избавиться от жира на животе

Творог

Нутрициолог Терри Татеосян рассказала, какие именно сыры помогут вам похудеть.

Независимо от того, любите ли вы его с крекерами, овощами, в смузи или просто так, творог - это вкусный и удобный перекус, который может помочь в похудении.

"Он невероятно богат казеиновым белком, который медленно переваривается и сохраняет чувство сытости в течение часов. Полчашки содержит около 14 граммов белка при всего 90-110 калориях, в зависимости от содержания жира", - рассказала Татеосян.

"Я рекомендую выбирать вариант 0% жирности и сочетать его с ягодами и семенами чиа для перекуса, что является безопасным для уровня сахара в крови, наращивает мышечную массу и удовлетворяет тягу к сладкому", - добавила она.

Сыр Пармезан

Не чувствуйте вины, добавляя сыр Пармезан в свои салаты. Просто помните, что небольшое количество имеет большое значение, ведь он настолько ароматен.

"Он естественно низкий содержанием лактозы и содержит 10 г белка на унцию", - объясняет она.

Вы можете использовать его как присыпку для яиц, овощей или салатов, чтобы повысить содержание белка и ощущение сытости без необходимости в больших количествах. Чем больше вы довольны, тем меньше у вас будет скачков сахара в крови и импульсов к перекусам позже.

Моцарелла

Моцарелла так вкусна, расплавленная на хлебе, в салатах или практически любым способом, который вам нравится.

"Этот сыр имеет кремовую текстуру и мягкий вкус с отличным балансом белка и жира", - говорит Татеосян.

Частично обезжиренная моцарелла обеспечивает около 7 г белка на унцию при примерно 70-80 калориях. Это разумный выбор, когда вы хотите почувствовать сытость, но при этом оставаться на правильном пути.

Попробуйте свежую моцареллу с помидорами, базиликом и оливковым маслом - это салат капрезе.

Фета

Посыпьте им салаты, соусы и заправки для дополнительного вкуса и питательных веществ.

По словам Татеосян, он "имеет естественно низкое содержание жира и часто легче переваривается, особенно для женщин, чувствительных к коровьему молоку.

Небольшая щепотка дает насыщенный вкус, а унция содержит около 4-5 г белка при 70-80 калориях.

Я рекомендую посыпать его салаты с зеленью, белком и небольшим количеством оливкового масла, чтобы поддержать сытость, гормональное здоровье и метаболизм",- советует эксперт.

Козий сыр

Козий сыр имеет уникальный вкус, является универсальным и содержит меньше лактозы, поэтому он легко усваивается людьми, которые имеют проблемы с употреблением сыра.

"Пикантный, кремовый и богатый короткоцепочечными жирными кислотами, козий сыр на самом деле может поддерживать метаболизм жиров", - говорит Татеосян.

Рикотта

Рикотта имеет мягкий сладковатый вкус с гладкой текстурой, что идеально подходит для соленых и сладких блюд. Независимо от того, любите ли вы ее в пастах, выпечке, например чизкейк, или как ингредиент в соусах, она всем нравится. Кроме того, она полезна.

"Рикотта - отличный источник сывороточного белка, который поддерживает восстановление мышц и сжигание жира. Она мягкая и легко намазывается, поэтому вы можете использовать ее на тостах, в смузи или даже как здоровый десерт с корицей и какао", - рассказала специалист.

Полчашки обеспечивает около 14 г белка и 170 калорий.

Швейцарский сыр

Швейцарский сыр имеет выразительный вкус, который подходит не всем, но он идеально подходит для бутербродов, салатов и горячих блюд, таких как омлеты и бургеры.

По словам Татеосян, "швейцарский сыр - это вариант с низким содержанием натрия и высоким содержанием белка, который идеально подходит для приготовления сытных блюд".

Один кусочек содержит около 8 г белка и меньше углеводов, чем большинство сыров. Он также богат кальцием и B12, которые поддерживают выработку энергии и состав тела.