7 ежедневных привычек, которые приводят к диабету: вы до сих пор их делаете?

Неумение бороться со стрессом

Диетолог Лорен Планкетт рассказал, что хронический стресс может навредить здоровью.

Высокий уровень стресса является одним из факторов, которые могут повысить уровень сахара в крови. Когда мы находимся в стрессе, выделяются гормоны стресса кортизол и адреналин, которые могут повысить уровень сахара в крови и нарушить нормальную функцию инсулина.

Эта реакция "бей или беги" удерживает сахар в крови дольше, вместо того, чтобы он перемещался в клетки. Когда эмоциональный стресс является постоянным, он становится хроническим, а это со временем может привести к проблемам со здоровьем

Избегание спорта

Физические упражнения важны для повышения чувствительности к инсулину, то есть того, как организм использует инсулин. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение, здоровье сердца и дыхательных путей, а также являются ключевой частью поддержания здорового веса, повышения энергии и настроения, а также наращивания и поддержания костей и мышц.

Физические упражнения улучшают уровень сахара в крови и даже могут привести к его снижению ниже нормы. Однако у некоторых людей интенсивные физические упражнения могут вызвать повышение уровня сахара в крови. Это происходит, когда выделяется адреналин, который стимулирует печень к высвобождению глюкозы.

Если у вас инсулинорезистентность и диабет, то стоит включать разнообразные упражнения и сосредотачиваться на упражнениях низкой и средней интенсивности, таких как ходьба, пилатес и тренировки с умеренными отягощениями.

Прием определенных лекарств

Несколько классов лекарств могут вызвать повышение уровня сахара в крови. Такие лекарства, как глюкокортикоиды, антипсихотические препараты, препараты для сердца (статины, бета-блокаторы, диуретики), иммуносупрессивные и гормональная терапия связаны с изменениями метаболизма глюкозы и возникновением высокого уровня сахара в крови или диабета.

Недостаточное потребление воды

Когда вы недостаточно увлажнены, глюкоза концентрируется в крови, что может привести к повышению ее уровня.

Чтобы поддерживать водный баланс, мужчинам рекомендуют примерно 3,7 литра воды в сутки (включая воду из пищи и напитков), а женщинам - около 2,7 литра в сутки.

Однако ваши индивидуальные потребности в жидкости могут меняться в зависимости от климата, потоотделения, физической активности и болезни.

Употребление большого количества углеводов

Углеводы - это макронутриенты, которые больше всего влияют на уровень сахара в крови. Поэтому, если вы переедаете продуктов без сахара, уровень сахара в крови может повыситься слишком высоко.

Это, в свою очередь, может:

создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу (которая вырабатывает инсулин)

увеличивать риск инсулинорезистентности

способствовать развитию ожирения

Все эти факторы повышают вероятность возникновения типа 2 диабета.

Пропуск сна

Недостаточное количество сна может привести к повышению уровня сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови часто прерывает сон, особенно если вы часто ходите в туалет посреди ночи.

Исследования показали, что люди, которые спали менее 6 часов в сутки, имели больший риск развития диабета 2 типа.

В идеале стремитесь спать от 7 до 9 часов в сутки. Старайтесь быть последовательными и ложиться спать в одно и то же время каждый день.

Чрезмерное пребывание на солнце

Частое пребывание на солнце может увеличить вероятность получения ожогов. Солнечные ожоги часто сопровождаются болью, что может повысить уровень гормонов стресса и, как следствие, повысить уровень сахара в крови.