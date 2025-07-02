7 ежедневных привычек, которые приводят к диабету: вы до сих пор их делаете?

Некоторые ежедневные привычки незаметно повышают уровень сахара в крови и приводят к развитию диабета. Опасные привычки могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, если их не корректировать вовремя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еаting well.
Диетолог Лорен Планкетт рассказал, что хронический стресс может навредить здоровью.
Высокий уровень стресса является одним из факторов, которые могут повысить уровень сахара в крови. Когда мы находимся в стрессе, выделяются гормоны стресса кортизол и адреналин, которые могут повысить уровень сахара в крови и нарушить нормальную функцию инсулина.
Эта реакция "бей или беги" удерживает сахар в крови дольше, вместо того, чтобы он перемещался в клетки. Когда эмоциональный стресс является постоянным, он становится хроническим, а это со временем может привести к проблемам со здоровьем
Физические упражнения важны для повышения чувствительности к инсулину, то есть того, как организм использует инсулин. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение, здоровье сердца и дыхательных путей, а также являются ключевой частью поддержания здорового веса, повышения энергии и настроения, а также наращивания и поддержания костей и мышц.
Физические упражнения улучшают уровень сахара в крови и даже могут привести к его снижению ниже нормы. Однако у некоторых людей интенсивные физические упражнения могут вызвать повышение уровня сахара в крови. Это происходит, когда выделяется адреналин, который стимулирует печень к высвобождению глюкозы.
Если у вас инсулинорезистентность и диабет, то стоит включать разнообразные упражнения и сосредотачиваться на упражнениях низкой и средней интенсивности, таких как ходьба, пилатес и тренировки с умеренными отягощениями.
Несколько классов лекарств могут вызвать повышение уровня сахара в крови. Такие лекарства, как глюкокортикоиды, антипсихотические препараты, препараты для сердца (статины, бета-блокаторы, диуретики), иммуносупрессивные и гормональная терапия связаны с изменениями метаболизма глюкозы и возникновением высокого уровня сахара в крови или диабета.
Когда вы недостаточно увлажнены, глюкоза концентрируется в крови, что может привести к повышению ее уровня.
Чтобы поддерживать водный баланс, мужчинам рекомендуют примерно 3,7 литра воды в сутки (включая воду из пищи и напитков), а женщинам - около 2,7 литра в сутки.
Однако ваши индивидуальные потребности в жидкости могут меняться в зависимости от климата, потоотделения, физической активности и болезни.
Углеводы - это макронутриенты, которые больше всего влияют на уровень сахара в крови. Поэтому, если вы переедаете продуктов без сахара, уровень сахара в крови может повыситься слишком высоко.
Это, в свою очередь, может:
Все эти факторы повышают вероятность возникновения типа 2 диабета.
Недостаточное количество сна может привести к повышению уровня сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови часто прерывает сон, особенно если вы часто ходите в туалет посреди ночи.
Исследования показали, что люди, которые спали менее 6 часов в сутки, имели больший риск развития диабета 2 типа.
В идеале стремитесь спать от 7 до 9 часов в сутки. Старайтесь быть последовательными и ложиться спать в одно и то же время каждый день.
Частое пребывание на солнце может увеличить вероятность получения ожогов. Солнечные ожоги часто сопровождаются болью, что может повысить уровень гормонов стресса и, как следствие, повысить уровень сахара в крови.
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