17% годовых и без налогов: где украинцам выгодно хранить деньги весной 2025 года

Где выгодно разместить депозит весной 2025 года? В каких банках самые высокие процентные ставки и какие есть альтернативы, которые могут принести больший доход без налоговых потерь?

Об актуальных ставках в украинских банках и других финансовых инструментах - в материале РБК-Украина .

Главное:

На что обратить внимание при выборе банка и депозитной программы?

Какие депозиты предлагают ведущие банки и где самые большие ставки?

Есть ли сейчас более прибыльные инструменты для сохранения своих средств?

Как выбрать банк для депозита

Прежде чем выбрать банк для размещения депозита, следует учитывать не только обещанную процентную ставку. Прежде всего необходимо убедиться, что выбранное финансовое учреждение является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это обеспечивает защиту средств в пределах гарантированной суммы - до 600 тысяч гривен.

Перед размещением средств на депозите стоит учесть следующие аспекты:

проверьте рейтинг банка и его финансовые показатели (Надзорная статистика НБУ), участие в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (Банки-участники ФГВФЛ);

и его финансовые показатели (Надзорная статистика НБУ), участие в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (Банки-участники ФГВФЛ); обратите внимание на минимальную сумму вклада, возможность пополнения, досрочного снятия и выплату процентов;

сравните предложения разных банков, учитывая срок вклада и возможные бонусы за оформление онлайн.

Важным критерием является также реальная доходность после уплаты налогов. На банковские депозиты в Украине распространяются налоги - 18% НДФЛ и 5% военный сбор. Поэтому даже если банк декларирует 16% годовых, "на руки" вкладчик получит около 12,3%.

Наиболее выгодные депозитные программы весной 2025 года

Весной 2025 года украинские банки постепенно повысили ставки по депозитам в гривне. Однако рост ограничен и не всегда соответствует динамике учетной ставки НБУ.

В апреле самые выгодные предложения по 12-месячным вкладам без учета налоговой нагрузки выглядят так:

ПриватБанк - депозит "Стандарт" онлайн на 12 месяцев, годовая ставка в гривне составляет 13%, депозит в долларах может принести 0,01% дохода.

онлайн на 12 месяцев, годовая ставка в гривне составляет 13%, депозит в долларах может принести 0,01% дохода. Ощадбанк - депозит "Мой депозит" под 11,5% годовых в гривне, и 0,3% на депозиты в долларах. Есть возможность пополнения, но без досрочного снятия.

под 11,5% годовых в гривне, и 0,3% на депозиты в долларах. Есть возможность пополнения, но без досрочного снятия. Укргазбанк - депозит "Зеленый срочный" со ставкой до 11,95% годовых в гривне и 0,9% в долларах.

со ставкой до 11,95% годовых в гривне и 0,9% в долларах. Укрэксимбанк - депозит "Классический" на 12 месяцев с годовой ставкой 11,75% при вкладе до 50 тысяч гривен и 0,45% в долларах. Срочный, без права пополнения и досрочного снятия.

на 12 месяцев с годовой ставкой 11,75% при вкладе до 50 тысяч гривен и 0,45% в долларах. Срочный, без права пополнения и досрочного снятия. ПУМБ - депозит "Доходный Плюс" со ставкой 15% годовых на 6 месяцев в гривне. также можно рассмотреть депозит "Доходный" сроком на 12 месяцев с годовой ставкой 12% в гривне.

со ставкой 15% годовых на 6 месяцев в гривне. также можно рассмотреть депозит "Доходный" сроком на 12 месяцев с годовой ставкой 12% в гривне. Монобанк - депозит со ставкой 16% годовых с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов. Внесение средств на депозит возможно с карты Monobank, с любой карты другого банка Украины, по реквизитам, наличными в кассах банков-партнеров.

с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов. Внесение средств на депозит возможно с карты Monobank, с любой карты другого банка Украины, по реквизитам, наличными в кассах банков-партнеров. Радабанк - депозит "Максимальный" с годовой ставкой в гривне 16-17% плюс бонус 1% при оформлении через интернет-банк RB24.

с годовой ставкой в гривне 16-17% плюс бонус 1% при оформлении через интернет-банк RB24. Банк "Украинский капитал" - депозит "Классический" с годовой ставкой в гривне 9,5%-17%. Открытие - в отделениях банка, досрочный возврат или частичное снятие не предусмотрено.

с годовой ставкой в гривне 9,5%-17%. Открытие - в отделениях банка, досрочный возврат или частичное снятие не предусмотрено. Агропросперис Банк - депозит "Классический+" с годовой ставкой в гривне 16,25%. Выгоден для пенсионеров, поскольку предусматривает дополнительный бонус к ставке при условии предъявления пенсионного удостоверения - 0,25% в гривне.

с годовой ставкой в гривне 16,25%. Выгоден для пенсионеров, поскольку предусматривает дополнительный бонус к ставке при условии предъявления пенсионного удостоверения - 0,25% в гривне. Банк Альянс - депозит "Сберегательный" с максимальной процентной ставкой годовых - 13,5% в гривне, плюс 2,5% авансового вознаграждения по вкладам в гривне.

Фото: Какой банк выбрать для долгосрочного депозита (Getty Images)

Средняя ставка в упомянутых банках по вкладам сроком на 12 месяцев составляет около 16,5% годовых. При этом важно обращать внимание на условия акций, часто банки предлагают повышенные ставки за размещение депозитов онлайн или для новых клиентов.

Также существуют альтернативы традиционным депозитам. Это, например, облигации внутреннего государственного займа - ОВГЗ, которые в 2025 году могут обеспечить похожий уровень доходности, но без налогообложения.

По данным, которые Национальный банк обнародовал в начале апреля, рост привлекательности гривневых инструментов отразился в повышении спроса на них. Совокупный чистый спрос на срочные депозиты и ОВГЗ в марте был самым большим за последние 10 месяцев.

Выгодны ли банковские депозиты сегодня? Прогнозы от эксперта

В комментарии РБК-Украина руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital, Александр Паращий подтверждает, что чем длиннее срок депозита, тем выше процентные ставки. Обычно, это является типичной практикой в банковской системе. Однако сегодня банки в Украине предлагают самые высокие ставки на годовые депозиты, где максимальный уровень дохода может достигать 18%. "Однако, после уплаты налогов на доходы физических лиц (23% - ред.), реальная ставка для вкладчиков уменьшается до 13,9%", - отметил он.

Эксперт обращает внимание на альтернативу депозитам - ОВГЗ. "Ставки на 12-месячные облигации могут быть так же высокими, около 16%, но с важным преимуществом - доходы от облигаций не облагаются налогами. Это делает ОВГЗ более выгодными с точки зрения чистого дохода для инвесторов, поскольку налоговые обязательства для них отсутствуют", - подчеркнул Параший.

Хотя учетная ставка Национального банка Украины выросла на 1 процент с января по апрель 2025 года, ставки по депозитам в банках повысились лишь на 0,4-0,5 процентных пункта. Соответственно, банки не так быстро реагируют на изменения учетной ставки НБУ. Это может быть свидетельством того, что финансовые учреждения принимают более осторожную стратегию в привлечении депозитов.

"Значительного роста ставок в ближайшее время не ожидается",- добавил эксперт. Это обусловлено тем, что существуют ожидания по снижению потребительской инфляции в Украине, что, в свою очередь, уменьшает потребность в повышении процентных ставок для борьбы с инфляционными процессами.