7 мест и большой багажник: как JETOUR отвечает потребностям большой семьи

Салоны-трансформеры

Линейка кроссоверов JETOUR имеет вместительные салоны, рассчитанные на 5, или 7 пассажиров, соответственно у авто есть 2, или 3 ряда кресел, в зависимости от модели и модификации.

Семиместная компоновка доступна, в частности, в JETOUR X70PLUS и JETOUR X90PLUS: три ряда сидений по схеме 2+3+2 позволяют одновременно разместить до семи пассажиров.

JETOUR T1, в свою очередь, предлагает просторный 5-местный салон с комфортным вторым рядом и достаточным запасом пространства для семейных поездок и дальних путешествий.

Салон JETOUR X70PLUS

Передние кресла JETOUR, которые представлены на украинском рынке, имеют хорошо проработанный профиль и боковые поддержку. Электропривод сидения водителя у всех моделей доступен в нескольких направлениях, также на ряде моделей имеется электрорегулировка поясничного подпора в 4 направлениях.

На втором ряду кроссоверов JETOUR вполне хватит места трем взрослым, при необходимости легко можно установить от одного до трех детских кресел.

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Материалы в интерьере используются только качественные: мягкий приятный пластик, интересно оформленные декоративные элементы под металл и детали, обтянутые кожей и замшей. Кресла обычно имеют комбинированную обивку.

Кроме того, ряд моделей имеет память положений, так что достаточно один раз все настроить, и дальше просто переключаться между несколькими конфигурациями в случае, если автомобилем пользуется несколько водителей.

Багажник и не только

Для большой семьи важно не только количество посадочных мест, но и возможность взять с собой все необходимое. Именно поэтому среди ключевых особенностей модельной линейки JETOUR – это множество разнообразных ниш и отсеков для вещей, которые можно использовать для размещения разнообразных вещей – в любом случае они всегда будут у вас под рукой.

Для примера, гибридный кроссовер JETOUR T1 i-DM имеет 45 практических отсеков для хранения вещей, а JETOUR T2 – более 50 разнообразных ниш и отсеков для мелочей.

Места для храненния в JETOUR T2

Также на всех автомобилях, доступных украинским покупателям, можно сложить спинки задних рядов, чтобы существенно увеличить объем багажного отсека. В таком случае формируется ровный пол, что существенно упрощает процесс загрузки и позволяет более рационально распределять вещи в багажном отсеке.

Багажное отделение JETOUR X70PLUS

Более того, плагин-гибридный кроссовер JETOUR T1 i-DM поддерживает функцию V2L, что особенно актуально для украинцев в периоды отключений электроэнергии. Благодаря расположенной в багажном отсеке высоковольтной розетке можно питать посторонние электроприборы от тяговой батареи авто.

Таким образом, имея специальный адаптер, можно от автомобиля запитать любой бытовой прибор с максимальной мощностью до 3,3 кВт. Также можно заряжать электробайки, электроскутеры, разное туристическое снаряжение и т.д.

Функция V2L в JETOUR T1 i-DM

Свежее дыхание

В путешествиях комфорт водителя и пассажиров обеспечивает система контроля качества воздуха в авто (AQS), которая оценивает качество наружного воздуха и управляет его подачей в салон кроссоверов JETOUR. При обнаружении загрязнения она переводит климатическую установку на рециркуляцию.

Так, датчик качества воздуха постоянно отслеживает состояние среды за бортом и передает сигнал блоку управления, который, в свою очередь, управляет заслонкой направления воздуха. Водителю не приходится вручную изменять режим при въезде в туннель, плотный поток или участок с сильными выхлопами.

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При снижении качества воздуха рециркуляция включается автоматически. После нормализации показаний заслонка возвращается в обычное положение. Это помогает не держать замкнутый режим дольше, чем нужно.

Обычная ручная рециркуляция выполняет ту же механическую операцию с заслонкой, однако решение принимает водитель. Автоматический режим использует показания датчика. Это удобно в городе, где чистые участки дороги быстро сменяются зонами с интенсивным движением.

Данная опция доступна для плагин-гибридной модели JETOUR T1 i-DM. Отдельно система интеллектуальной очистки воздуха доступна в модели JETOUR DASHING.

Экономные гибриды

Комфортно и экономно путешествовать на кроссоверах JETOUR позволяют гибридные силовые установки, в составе которых работает бензиновый ДВС и один или несколько электромоторов.

При этом водителю никак не нужно вмешиваться в работу гибрида. Бортовая электроника автоматически управляет работой силовой установки. Так, старт с места и движение при низких нагрузках осуществляется за счет тягового электромотора.

Двигатель внутреннего сгорания подключается при высоких нагрузках: при интенсивном разгоне, при движении с прицепом или когда батарея разряжена.

JETOUR T1 i-DM

Современный гибрид может действительно потреблять считанные литры на 100 км пробега. Для примера, JETOUR T1 i-DM в смешанном цикле, при полностью заряженном аккумуляторе, расходует всего 0,8 литра горючего на 100 км пробега. Когда батарея разряжается, средний расход бензина увеличивается примерно до 7 л на 100 км.

Также большинство моделей оснащено фирменной системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения с электронной блокировкой заднего дифференциала. Удобно, что его работа полностью контролируется электроникой, водителю остается только выбирать режимы движения, которые отражаются на возможностях автомобиля в тех или иных ситуациях.

Оценить все преимущества модельной линейки кроссоверов JETOUR, опробовать автомобили во время тест-драйва и выбрать для себя оптимальную модель по характеристикам набора опций вы можете в любом автосалоне дилерской сети JETOUR в Украине.