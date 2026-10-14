В 7 корпусе ДШВ рассказали о последствиях ограничения Starlink: дроны стали более уязвимыми

Ночью 14 октября подразделения 7-го корпуса ДШУ на Гуляйпольском направлении зафиксировали проблемы со связью Starlink, связанные с ограничением скорости передачи данных. Речь идет о "военном пакете" Starshield, который до этого не имел ограничений по скорости передачи данных.

Это оказало непосредственное влияние на применение дронов, которые используют Starlink для управления во время полета.

"По нашим наблюдениям, во время полетов БПЛА связь могла исчезать на 10–20 секунд уже на скорости 110–120 км/ч. При этом аппараты продолжали движение, однако такие прерывания усложняли управление ими", - отметили в 7 корпусе.

Военные добавили, что снижение скорости полета БПЛА создает дополнительные риски - дроны становятся более уязвимыми к поражению противником.

Проблема более острая при запуске скоростных дронов. Ведь на старте дроны типа Middle Strike должны набирать достаточно высокую скорость. В таких условиях нестабильная связь сделает невозможным запуск этих дронов или их применение.

С начала суток в одном из подразделений беспилотных систем, действующем в полосе ответственности 7-го корпуса ДШУ на Гуляйпольском направлении, из-за проблем со связью пришлось отменить часть миссий.

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