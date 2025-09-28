7 голов в первом матче: Украина U19 разгромила Молдову на Евро-2025

Как развивался матч

Игра началась для украинцев максимально удачно - уже на второй минуте отличился Владислав Камец.

Через несколько минут Артем Климчук удвоил преимущество, а Богдан Цап забил третий гол.

В середине тайма дубль оформил Назар Першин, и на перерыв команды ушли при счете 5:0.

Сразу после возобновления игры Артур Хибовский получил вторую желтую карточку, однако даже в меньшинстве Украина не позволила сопернику создать угрозу. \

Во втором тайме забили еще двое украинцев - Артем Малиновский и Ростислав Росткивский.

Матч завершился со счетом 7:0 в пользу Украины.

Турнирная ситуация в турнирной таблице

Благодаря победе украинская команда возглавила группу A, где также играют Италия и действующие чемпионы Европы - Португалия. Их очная встреча состоится 28 сентября в 20:30.

Текущая таблица группы А:

Украина - 3 очка (1 матч), 7:0

Италия - 0 (0), 0:0

Португалия - 0 (0), 0:0

Молдова - 0 (1), 0:7

Во втором туре "сине-желтые" сыграют против Португалии - поединок состоится 29 сентября в 20:30.