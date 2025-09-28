7 голов в первом матче: Украина U19 разгромила Молдову на Евро-2025

Юниорская сборная Украины по футзалу U19 одержала убедительную победу в стартовом матче чемпионата Европы-2025. В первом туре группового этапа "сине-желтые" разгромили команду Молдовы со счетом 7:0.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Игра началась для украинцев максимально удачно - уже на второй минуте отличился Владислав Камец.
Через несколько минут Артем Климчук удвоил преимущество, а Богдан Цап забил третий гол.
В середине тайма дубль оформил Назар Першин, и на перерыв команды ушли при счете 5:0.
Сразу после возобновления игры Артур Хибовский получил вторую желтую карточку, однако даже в меньшинстве Украина не позволила сопернику создать угрозу. \
Во втором тайме забили еще двое украинцев - Артем Малиновский и Ростислав Росткивский.
Матч завершился со счетом 7:0 в пользу Украины.
Благодаря победе украинская команда возглавила группу A, где также играют Италия и действующие чемпионы Европы - Португалия. Их очная встреча состоится 28 сентября в 20:30.
Во втором туре "сине-желтые" сыграют против Португалии - поединок состоится 29 сентября в 20:30.
