Від 7,7 до 12,0 гривень: якими будуть базові річні ціни на газ у січні

На січень 2022 року "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" знизила ціну. У попередні місяці вона давала найвищу ціну - 13,5 грн за куб. Тепер же за кубометр просить 9,98 грн.

Решта компаній залишила цінники незмінними. Тож вартість газу в січні 2022 року, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр (це тепер максимальна ціна).

Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,799 грн за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA). Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.