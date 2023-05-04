650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки

Силы обороны Украины по состоянию на утро четверга, 4 мая, ликвидировали уже почти 192 600 российских оккупантов. Также войска захватчиков потеряли за минувшие сутки еще 5 танков, 17 ББМ, 16 артиллерийских систем, а также 18 беспилотников.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:
"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!" - отмечают в военном командовании.
Ранее в Генштабе сообщили, что российские солдаты в Херсонской области прикрываются гражданскими от украинских ударов.
Напомним, что украинские военные отбили около 30 вражеских атак в Донецкой области и уничтожили состав боеприпасов противника.
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