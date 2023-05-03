Россияне в Херсонской области прикрываются гражданскими от украинских ударов, - Генштаб

Российские военные продолжают прикрываться гражданскими. В Херсонской области они размещают свои подразделения в частных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Чтобы хоть как-то обезопасить свой личный состав от огневого поражения сил обороны Украины, на временно захваченных территориях противник и в дальнейшем цинично использует местное население", - сообщили в Генштабе.

По их данным, в населенных пунктах Каховского района военные РФ между частных домов местных жителей размещают свои подразделения.

Напомним, мы сообщали, что жители Херсонской области теперь могут бесплатно эвакуироваться.

Ранее мы также писали, что в Херсоне будет введен круглосуточный комендантский час.

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