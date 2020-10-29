Майже 60% українців проти повернення жорсткого карантину

У жовтні 2020 року більшість українців (57%) проти введення на всій території України жорсткого карантину за зразком березня-квітня. Вважає такий крок виправданим вдвічі менша кількість жителів країни (28%), а ще 15% - не визначилися.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Підтримка повернення до жорсткого карантину на всій території України порівняно вища серед представників старшої вікової категорії, мешканців обласних центрів, а також Заходу і Сходу України.

Опитування проводилося компанією Research & Branding Group у період з 8 по 18 жовтня 2020 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців вважають, що епідемія коронавірусу не представляє загрози для них особисто.