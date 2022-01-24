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Більше 60% українців підтримують військово-політичний союз з Польщею та Британією

Автор: Олександр Білоус

У січні 2022 року 61% українців підтримують створення військово-політичного союзу Польщі, України та Великої Британії. Проти виступають 21% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 12% українців заявили, що їм байдуже, а 6% не змогли відповісти.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 січня 2022 року серед 2500 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Нагадаємо, у січні 2022 року 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Думають, що вторгнення не буде, 39,1% опитаних.

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