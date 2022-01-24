Більше 60% українців підтримують військово-політичний союз з Польщею та Британією

У січні 2022 року 61% українців підтримують створення військово-політичного союзу Польщі, України та Великої Британії. Проти виступають 21% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Крім того, 12% українців заявили, що їм байдуже, а 6% не змогли відповісти.
Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 січня 2022 року серед 2500 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.
Нагадаємо, у січні 2022 року 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Думають, що вторгнення не буде, 39,1% опитаних.