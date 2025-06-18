60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" поразила модным выходом: сияет без ботокса (фото)
Терри Хэтчер, известная по роли Сьюзен Майер в сериале "Отчаянные домохозяйки", поразила появлением на модном показе в Германии.
Как сейчас выглядит актриса и в чем ее секрет, рассказывает РБК-Украина.
Модный выход звезды "Отчаянных домохозяек"
Американская актриса на модном показе Ernsting's Family Fashion Show в Гамбурге буквально сияла. Она вызвала восторг стильным и лаконичным образом и естественным внешним видом.
Терри появилась на красной дорожке в темно-синем костюме с флористическим принтом и глубоким декольте.
Она дополнила образ темными туфлями на каблуках, лаконичными золотыми серьгами и стильной укладкой.
Актриса излучала уверенность и позитив, доказывая, что естественная красота и забота о себе - лучший путь к "вечной молодости".
Как сейчас выглядит Терри Хэтчер (фото: GettyImages)
Прибегала ли к пластике?
Очередной выход звезды в свет породил новые обсуждения относительно ее внешности. Уже не впервые актриса сталкивается с подозрениями в использовании пластической хирургии или уколов красоты. Однако знаменитость уже давно выбрала поддерживать естественную красоту.
"Я чувствую себя самой красивой, когда остаюсь собой. Это о принятии себя", - говорила как-то она.
Когда-то Терри действительно экспериментировала с ботоксом и филлерами, но впоследствии отказалась от этих процедур.
Хэтчер в "Отчаянных домохозяйках" (скриншот)
Секреты красоты Терри Хэтчер
Актриса не боится демонстрировать возрастные изменения - в соцсетях она не раз показывала морщины или седину.
Свою красоту поддерживает антивозрастными масками, здоровым питанием и физической активностью. И главное - выпивает три литра воды в день.
Напомним, в мае стало известно о смерти актрисы сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффей. Ей был 71 год.
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При написании материала были использованы следующие источники: DailyMail, Marie Claire.