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Синди Кроуфорд в 59 лет ежедневно ест этот фрукт: он помогает ей выглядеть молодо

Среда 18 июня 2025 13:35
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Синди Кроуфорд в 59 лет ежедневно ест этот фрукт: он помогает ей выглядеть молодо Синди Кроуфорд назвала фрукт, который ест каждый день (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Бывшая супермодель Синди Кроуфорд в 59 лет ежедневно ест один фрукт для красоты и молодости. Речь идет об экзотическом фрукте личи, который не только вкусный, но и обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают сохранять кожу сияющей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Vanitatis Сonfidencial.

Как питается звезда

Модель заявляет, что она не употребляет обработанные продукты и что 80% ее пищи - это свежие овощи и фрукты. Чаще всего она ест личи.

Это экзотический, сладкий и сочный тропический фрукт, который имеет сладкую мякоть. Кроме того, что этот фрукт вкусный, низкокалорийный и богатый витамином С, антиоксидантами, полифенолами и флавоноидами, что делает его естественным союзником в борьбе со старением клеток и воспалением.

Личи содержит биоактивные соединения с антиоксидантным и противовоспалительным действием благодаря полифенолам. Кроме того, высокое содержание витамина С помогает укрепить иммунную систему, улучшает кровообращение и защищает сердце благодаря наличию олигонола. Он также обеспечивает естественную энергию без насыщенных жиров и холестерина.

План питания Синди Кроуфорд:

  • на завтрак: смузи с протеином (например, с миндальным молоком, ягодами, семенами чиа, спирулиной, какао и т.д.)
  • обед: салаты с белком (курица, рыба, яйца), овощи, иногда киноа или чечевица
  • ужин: белковое блюдо с большим количеством овощей (например, запеченный лосось и брокколи)
  • закуски: орехи, йогурт, нарезанные овощи, иногда темный шоколад
  • фрукты: ест личи из-за его антиоксидантных свойств, пользы для иммунитета и кожи

Синди Кроуфорд в 59 лет ежедневно ест этот фрукт: он помогает ей выглядеть молодоСинди Кроуфорд (фото: Getty Images)

Детокс-диета Синди Кроуфорд

По словам звезды, иногда она проводит "трехдневное очищение организма" во время которого ест только личи.

Однако, такой метод не является безопасным для здоровья. Так вы лишаете организм необходимых питательных веществ, таких как белки, полезные жиры, железо и другие минералы. К тому же это может вызвать гипогликемию, мышечную слабость, перепады настроения и потерю мышечной массы.

Исследования показывают, что детокс-диеты не имеют весомого научного подтверждения и в большинстве случаев не приводят к длительному влиянию потери веса или здоровья печени. Организм уже имеет органы, которые естественным образом выводят токсины, такие как печень и почки, и не нуждается в диетических "очистках".

Поэтому, включение личи в ежедневный рацион, как это сделала Синди Кроуфорд, является полезным, но не стоит проводить детоксикации.

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