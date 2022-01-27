До 60 гривень за кубометр: постачальники газу зберегли високі тарифи на лютий

Місячні тарифи

Місячні ціни, які компанії пропонують на лютий, досягають 60 гривень за кубометр. Зокрема, "ТАС Енергія країни"пропонує газ по 57,5 гривень за кубометр, (у січні також 49.00 гривень за кубометр).

Крім того, компанія "Світлогаз" встановила на лютий тариф на рівні 37,99 гривень (у січні - 38,10 гривень за кубометр).

На ринку є і більш вигідні пропозиції. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на лютий на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає більша частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Річні ціни на газ

Річні тарифні плани залишаються значно вигіднішими. Базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 8 гривень за кубометр. Зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.