Більше 60 осіб залишаються в лікарнях після отруєння

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Серед них - дев'ять дітей

Станом на 7 годину ранку 6 вересня в Україні 61 людина залишається в лікарнях через харчове отруєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, в Новояворівській ЦРЛ Львівської області залишаються госпіталізованими 12 осіб (з них 1 дитина), які святкували весілля в ресторані "Фазенда" у с. Наконечне Яворівського району.

У Волинській області в Любешівській ЦРЛ залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 2 дитини), які відвідували кафе "Олеся" у с. Залізниця Любешівського району.

У Черкасах в лікарні перебувають 19 осіб (з них 6 дітей), які вживали напівфабрикати придбані у магазині "Делікат плюс".

В Одесі в міській інфекційній лікарні залишаються госпіталізованими 20 осіб, які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району.

Раніше повідомлялося, що у Києві студенти масово отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська. Сім людей потрапили в лікарню.

РБК-Україна писало, що у Львівській області сталося отруєння на святкуванні весілля. У лікарню були госпіталізовані 10 осіб. Серед постраждалих була дитина.