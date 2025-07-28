6 привычек, которые помогут женщинам 50+ прожить долгую и здоровую жизнь
После 50 лет в организме женщины происходят естественные возрастные изменения, которые влияют на обмен веществ, гормональный баланс и сердечно-сосудистую систему. Чтобы сохранить здоровье, важно соблюдать ряд ежедневных привычек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple.
Употребляйте чернослив
Чернослив содержит витамин К, калий и фенольные соединения, которые помогают формировать здоровые кости, усваивать кальций и уменьшать воспаление.
Во время перименопаузы гормональные сдвиги приводят к самому быстрому снижению минеральной плотности костей, которое женщина переживает за свою жизнь.
Диетолог Келли Джонс рассказала, что женщины в возрасте от 50 лет должны отдавать приоритет как питанию, так и движению, чтобы сохранить минеральную плотность костей и уменьшить риск остеопороза.
Стоит наслаждаться черносливом примерно за 15 минут до тренировки, тогда возникнет быстрый прилив энергии. Чернослив также прекрасно подходит для энергетических закусок, смузи и йогуртовых боулов.
Пейте кофе
Напиток помогает предотвратить состояния, связанные с потерей памяти, что делает ежедневную чашку-две кофе важным инструментом в средстве против старения. Кроме кофеина, кофе также содержит целый стакан фитохимических веществ, включая хлорогеновую кислоту и полифенолы.
Лучше всего пить последний кофе в 14:00, чтобы хорошо спать сон. Кофеин в кофе и других напитках повышает спортивные результаты и умственную концентрацию во время тренировок.
Силовые тренировки
Женщины старше 50 лет имеют повышенный риск возникновения остеопороза из-за снижения уровня эстрогена после менопаузы. Остеопороз повышает риск переломов, но силовые тренировки являются эффективным способом борьбы с потерей костной массы и улучшения ее плотности.
Стоит работать над всеми плоскостями движения. Например, вместо того, чтобы просто делать выпады вперед, обязательно делайте их еще и назад и в сторону, чтобы укрепить мелкие мышцы и сухожилия, которые поддерживают суставы.
Уход за зубами
С возрастом десны становятся более склонными к заболеваниям из-за снижения уровня эстрогена. Это воспаление может позволить бактериям попадать в кровоток через десны.
Это постоянное воспаление связано с сердечными заболеваниями и инсультом. Стоит отдавать приоритет ежедневному использованию зубной нити и посещению стоматолога, чтобы защитить свое сердце, а также мозг.
Регулярная проверка состояния здоровья
Женщинам старше 50 лет рекомендуется:
- Комплексное обследование зрения - это для выявления глаукомы и макулярной дегенерации
- Оценка слуха - потеря слуха связана с более быстрым когнитивным снижением и социальной изоляцией
- Проверка состояния зубов и десен - плохое здоровье полости рта связано с различными заболеваниями, включая сердечные заболевания
- Комплексные лабораторные анализы - они включают анализы на холестерин, уровень глюкозы и инсулина натощак, функцию почек и печени, уровень витамина D, микроэлементов и маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок (СРБ)
Ежедневные утренние прогулки
Регулярная ходьба нормализует давление и снижает уровень холестерина. Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний - одной из главных причин смертности у женщин после 50.
Утренний свет регулирует биоритмы, способствует лучшему сну и стимулирует выработку эндорфинов - гормонов счастья.
Регулярные прогулки также помогают сжигать калории. Активный метаболизм поддерживает здоровую массу тела и снижает риск диабета 2 типа.
Советы для эффективных прогулок:
- продолжительность: 30-60 минут ежедневно
- время: утро до 10:00 - оптимальное для витамина D и свежего воздуха
- обувь: удобная, амортизирующая
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