6 красивых обещаний про 5G, которые так и не стали правдой

Дополненная реальность повсюду

Многие маркетинговые обещания про 5G оказались мимолетными, но в памяти осталась реклама британского оператора EE с Кевином Бейконом - запуск iPhone 12 Pro с 5G, дрон-доставка и виртуальный концерт Риты Оры над Лондоном с использованием дополненной реальности (AR).

Дроны действительно применяются в службах доставки и экстренных службах, однако работают в основном на GPS и LiDAR, а не на 5G. Концерты в виртуальных мирах тоже не требуют сетей пятого поколения или AR-устройств.

Глава Qualcomm Кристиано Амон еще в 2021 году заявлял, что после развертывания 5G телефоны эволюционируют и начнут поддерживать AR-очки.

Но дополненная реальность в повседневном использовании по-прежнему остается недостижимой. Устройства вроде Apple Vision Pro или Ray-Ban Meta Wayfarer не стали массовыми, а роль 5G в их функционировании - второстепенная.

Умные отели

Когда HUAWEI еще работала на западных рынках, компания вместе с China Telecom обещала построить первый в мире 5G-умный отель в Шицзячжуане.

Там планировали использовать распознавание лиц, VR-тренажеры и роботов для сопровождения гостей и охраны территории - звучало как будущее гостеприимства. Но некоторым постояльцам может не понравиться потеря живого общения.

Также обещали 5G-конференц-связь, Wi-Fi в номерах и облачные игры - возможности, которые сейчас доступны через обычный Ethernet и другие технологии.

Идея умного отеля предполагала уникальные возможности (фото: Android Authority)

Умные города

Vodafone UK с осторожностью предсказывал, что умные города на базе 5G смогут оптимизировать энергопотребление и сэкономить миллионы фунтов. Аналогичные идеи предлагал Verizon в США - управление энергией, транспортом, "умные" здания и даже государственные сервисы будут работать на 5G.

Однако, кроме нескольких демонстраций, реальных масштабных проектов пока нет. Хотя в будущем с развитием 5G Advanced такие технологии могут появиться, расхваливать их за десятилетия до этого - слишком наивно.

Vodafone предсказывал, что умные города смогут оптимизировать энергопотребление (фото: Android Authority)

Автомобильные обновления на ходу

Самые яркие обещания 5G - автономные такси, дроны-доставщики и умные города - пока остаются в сфере фантазий.

В 2019 году менеджер Intel по стратегии 5G Роб Топол с энтузиазмом рассказывал, как на светофоре автомобиль сможет за считанные секунды загрузить обновление в 100 ГБ через mmWave-сети.

Но для этого нужна скорость около 27 Гбит/с- в 100 раз выше, чем максимум в 240 Мбит/с на лучших 5G-сетях в США. Даже рядом с антеннами mmWave никто таких скоростей не получает. Тогда это казалось возможным, теперь - просто абсурдом.

Самые яркие обещания 5G пока остаются в сфере фантазий (фото: Android Authority)

mmWave

Много надежд на 5G было связано с массовым внедрением сверхбыстрого спектра mmWave. Эта технология действительно существует в некоторых частях США и других стран, но оказалась дорогой и с ограниченным радиусом действия.

Операторы связи активно продвигали mmWave, а производители мобильных чипов были в восторге от ее возможностей.

Однако сколько пользователей на самом деле сегодня используют mmWave? Очень мало. Даже во флагманских смартфонах за пределами США редко встречаются компоненты mmWave, а в среднем ценовом сегменте их и вовсе нет.

mmWave действительно помогла повысить скорость там, где доступна, но ее ограниченное покрытие стало одной из причин, почему 5G не смог выполнить свои обещания по скорости и задержкам.

Особенно забавно видеть, как Verizon смешивает маломасштабное покрытие mmWave с более широким диапазоном 4 ГГц, чтобы сделать карту покрытия более впечатляющей. То, что начиналось как бренд только для mmWave, превратилось в маркетинговый термин для всего, что быстрее базового 5G.

5G возлагал надежды на массовое внедрение сверхбыстрого спектра, известного как mmWave (фото: Android Authority)

Ожидание неизвестного

Одним из самых удивительных моментов запуска 5G стало ожидание неизвестного. Вместо того, чтобы четко объяснять, что даст 5G, многие руководители говорили: "Построим сеть и посмотрим, что будет". Это было слепым оптимизмом в больших масштабах - дорогостоящим, неопределенным и чрезмерно рекламируемым.

Уже в 2018 году американские операторы заигрывали с 5G без конкретики. Например, Ханс Вестберг из Verizon называл 5G "четвертой промышленной революцией", а Марсело Клауре из Sprint сравнивал переход с 4G на 5G с переходом от черно-белого к цветному ТВ. Звучит впечатляюще, но по сути - бессмысленно, что и подтвердилось позже.

Аналогично Кевин Китинг из MediaTek говорил, что пока пользователи не начнут пользоваться 5G и не увидят, что с ним можно делать, сложно представить, как это изменит рынки и отрасли.

Справедливо признать, что предсказать конкретные приложения новой технологии сложно. Но надеяться, что кто-то другой заполнит эти пробелы - большой просчет.

Особенно учитывая, что внедрение 5G дорогостоящее и пока не принесло по-настоящему новых и привлекательных сервисов. Листать Instagram и смотреть Shorts на 4G вполне достаточно.