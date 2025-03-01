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С 6 марта стартует регистрация на НМТ-2025: что нужно знать

Фото: Подготовка к НМТ-2025 (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года продлится с 6 марта по 3 апреля. В этот период абитуриенты должны создать персональный кабинет и внести необходимые данные.

О том, как зарегистрироваться для участия в НМТ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Создание персонального кабинета

6 марта на сайте УЦОКО станет доступным специальный сервис для регистрации. Поступающие могут создать персональный кабинет двумя способами:

  • автоматически через "Дію" - персональные данные заполняются автоматически после отправки цифрового документа (ID-карты или загранпаспорта);
  • самостоятельно через регистрационный сервис - необходимо указать личные данные вручную, выбрать тип документа, удостоверяющего личность, и указать его реквизиты.

Что нужно указать в персональном кабинете

Регистрационные данные - контактную информацию, категорию поступающего (выпускник 2025 года или прошлых лет), информацию об учебном заведении (для выпускников этого года).

Дополнительные отметки - потребность прохождения НМТ во время дополнительных сессий или создание специальных условий.

Выбор предмета - необходимо выбрать учебный предмет на выбор.

Локация сдачи теста - населенный пункт в Украине или за рубежом, где участник планирует находиться во время НМТ.

Язык тестирования - возможность сдачи отдельных предметов на языке коренного народа или национального меньшинства.

Обязательные документы

Поступающие должны загрузить сканкопии или фотокопии регистрационных документов. Их перечень формируется автоматически в соответствии с внесенными регистрационными данными.

Выпускники 2025 года должны подать справку с места учебы. В документе должно быть четко указано, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2025 году. Если в справке будет указана другая информация или отсутствуют дата и номер выдачи, регистрацию могут отменить.

Выпускники прошлых лет могут подать один из документов:

  • аттестат о полном общем среднем образовании,
  • диплом младшего специалиста,
  • диплом профессионального младшего бакалавра,
  • диплом о высшем образовании,
  • выписку из ЕГЭБО, которая подтверждает наличие одного из этих документов.

Выпускники зарубежных школ 2025 года должны загрузить нотариально заверенный перевод справки из учебного заведения, подтверждающий получение полного среднего образования в этом году.

Документы, удостоверяющие личность:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ;
  • в случае невозможности загрузки паспорта - выписка из ЕГДР или справка из реестра территориальной громады.

Документ о РНОКПП:

  • карточка налогоплательщика, паспорт с внесенным номером или справка о присвоении идентификационного номера.

Документы можно загрузить в виде сканкопии или фотокопии. Также возможна передача цифрового документа через приложение "Дія".

С подробными требованиями к сканкопиям или фотокопиям документа можно ознакомиться по ссылке.

Особые категории поступающих

Выбор языка сдачи теста - если участник желает сдавать отдельные предметы на языке коренного народа, необходимо предоставить справку о языке обучения.

Потребность в особых условиях - для этого необходимо медицинское заключение по форме №086-3/о.

Внесение изменений в регистрационные данные

Если поступающий допустил ошибку или нуждается в изменениях, он может подать соответствующее заявление в региональный центр оценивания качества образования. В случае непредоставления необходимых документов или их несоответствия требованиям будет предложено устранить недостатки до 8 апреля.

Регистрация является обязательным этапом участия в НМТ. Абитуриентам рекомендуется заблаговременно подготовить документы, чтобы избежать проблем с регистрацией.

РБК-Украина ранее писало, что в 2025 году главным отличием национального мультипредметного теста станет обновленная программа по истории Украины. Тест будет охватывать весь курс предмета, включая современные события, в частности войну России против Украины. Это отличается от НМТ-2024, где тестирование ограничивалось материалом только до 2020 года.

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