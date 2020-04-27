59% українців за розвиток зеленої енергетики, - опитування

Майже 60% українців вважають, що розвиток зеленої енергетики має бути пріоритетом для держави. Про це свідчать дані опитування онлайн-платформи Gradus, проведеного 23-24 квітня, передає РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, які напрямки мають бути пріоритетами держави в енергетичній політиці, 59% опитаних назвали поновлювальну енергетику (зелену - сонячні панелі, вітряні електростанції).

Друге місце в пріоритеті зайняла атомна енергетика - таку відповідь обрали 14% респондентів. При цьому лише 0,5% опитаних вважають, що Україні варто імпортувати електроенергію.

Дослідження є спільним проєктом Медіа Групи Україна і дослідницької компанії Gradus Research, проведеним на базі онлайн-платформи Gradus, 23-24 квітня методом самозаповнення.

Обсяг вибірки - 700 респондентів у віці від 18 до 60 років у містах з населенням понад 50 тисяч. Похибка вибірки не перевищує 3,12%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що енергетичні асоціації вимагають НКРЕКП розглянути методику компенсації за обмеження ВДЕ.