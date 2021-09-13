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Майже 53 мільйони записів: в мережу "злили" персональні дані українців

Автор: Тіберій Юрик

В Інтернеті виявили базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до поліції про розслідування та вжиття відповідних заходів реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса омбудсмена.

За даними відомства, база може містити містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири.

"За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів", - йдеться в повідомленні.

У цьому зв’язку до Національної поліції України Уповноваженим ВРУ з прав людини направлено лист щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вжиття відповідних заходів реагування.

Нагадаємо, що кіберполіція викрила двох жителів Кривого Рогу у зламі бази даних клієнтів банку.

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Україна