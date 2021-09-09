До 5000 гривень включно: Рада збільшила суму переказів без фінмоніторингу

Верховна рада України збільшила суму готівкових переказів, які не підлягають фінансовому моніторингу. Тепер анонімно можна переводити до 5000 гривень включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Прийняття законопроекту №5559 підтримали 315 депутатів. Документ вносить зміни до ст. 14 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Тепер фінансовому моніторингу не підлягають суми, які не перевищують 5 000 гривень. Раніше такому контролю не підлягали суми до 4999 гривень включно.

Таким чином, сума переказів, яка не підпадає під фінмоніторинг, збільшується на 1 гривню.

У пояснювальній записці наголошується, що закон прийнято у зв'язку з тим, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4999 гривень, тому її вирішили округлити.